В Петербурге открылся первый в России автосалон LADA Sport

Компания «Питер-Лада» открыла в Санкт-Петербурге первый в России автосалон LADA Sport. Он находится рядом с дилерским центром марки LADA, который работает здесь с 1975 года, сообщает пресс-служба компании «Питер-Лада».

В новом шоу-руме находятся демонстрационные гоночные автомобили LADA, размещается выделенная зона для клиентов и открыт музей команды LADA Sport Rosneft, где представлены завоеванные на гоночных соревнованиях трофеи. В дилерском центре доступны услуги станции техобслуживания и малярно-кузовного цеха, где в сумме располагается 20 постов.

Первыми автомобилями, представленными в автосалоне, стала LADA Granta Drive Active стоимостью от 827,9 тыс. рублей. В настоящий момент доступна версия с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 8-клапанным двигателем мощностью 90 л.с. В ближайшее время линейка расширится за счет 16-клапанного мотора на 106 л.с.

За последние два года «Питер-Лада» реализовала в своем основном дилерском центре LADA более 150 автомобилей бренда LADA Sport. В этом году компания в новом автосалоне нацелена увеличить долю продаж автомобилей Sport на 15%, а уже в следующем году – на 20%. Реализации планов будет способствовать выход на рынок еще одной модели – LADA Vesta SW Sport нового поколения. Этот автомобиль в кузове седан можно будет приобрести для участия в профессиональных соревнованиях.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи новой версии LADA Granta Drive Active в кузове лифтбек, который предлагается в комплектации Comfort по цене от 980,9 тыс. рублей. В оснащение автомобиля входят две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистема.

Как отмечается, кузов лифтбек с покатой крышей и восходящей подоконной линией обладает динамичным силуэтом и наилучшим образом соответствует концепции LADA Granta Drive Active. В дизайне автомобиля применены характерные спортивные элементы: на кузове установлен аэродинамический обвес, который снижает подъемную силу на величину до 45%, а бампера отличаются более выразительным рельефом. Спортивный стиль лифтбека подчеркивают такие детали как красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы, а также 15-дюймовые легкосплавные диски, в которых сочетается ажурный рисунок спиц, черный лак и алмазная полировка.

Фото: «Питер-Лада»