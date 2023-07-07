Автомобили летом подорожают на 5 – 10% из-за ослабления рубля

Новые легковые автомобили подорожают летом – осенью 2023 года в среднем на 5 – 10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. С начала года новые легковые машины уже выросли в цене на 13%. Об этом рассказали опрошенные газетой «Ведомости» автодилеры, производители и эксперты. В первую очередь это может сказаться не на рекомендованной производителем розничной цене (РРЦ), а на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.

«Повышение цен к рекомендуемой розничной цене довольно распространенная практика, которая основывается на балансе спроса и предложения. Когда предложение становится ограниченным, дилеры пользуются этой ситуацией и повышают размер маржи. Если производитель понимает, что его продукт пользуется более высоким спросом, чем изначально планировалось, то он начинает повышать цены путем снижения программ лояльности для покупателей. – рассказал агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский.

По оценкам директора по развитию дилерской сети «Прагматика» Александра Шапринского, при текущем курсе доллара автомобили могут подорожать до 10%, особенно это отразится на машинах, ввезенных по параллельному импорту и прямыми поставками из Китая. Отечественные автомобили находятся в более защищенном положении, благодаря импортозамещению комплектующих. Но в любом случае, не стоит откладывать покупку автомобиля.

Фото: АВТОСТАТ