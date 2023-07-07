НАМИ приобрел завод сидений «Тойота Бошоку» в Петербурге

Подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ» закрыл сделку по приобретению 100% долей завода автомобильных сидений «Тойота Бошоку» в Санкт-Петербурге. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе института, однако стоимость сделки не раскрыли. В настоящее время ФГУП «НАМИ» совместно с Минпромторгом России проводят работу по возобновлению деятельности предприятия, что позволит использовать ресурсы компании для импортозамещения современных автомобильных компонентов.

Напомним, «Тойота Бошоку» – совместное предприятие компаний Toyota Boshoku и Toyota Tsusho было учреждено в Санкт-Петербурге для производства автомобильных сидений. Мощность завода составляет 20 тыс. комплектов сидений в год, производство началось в декабре 2007 года. Инвестиции в проект составили 116,7 млн рублей. Предприятие расположено на территории автозавода Toyota в Шушарах и обеспечивало комплектами сидений его сборочный конвейер. В сентябре 2022 года Toyota Boshoku объявила о прекращении операций в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2023 года ФГУП «НАМИ» приобрел завод «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге после того, как японский концерн осенью прошлого года объявил о закрытии предприятия в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. Опциона на обратный выкуп данная сделка не предусматривает.

Фото: Toyota Boshoku