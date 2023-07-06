Производство пикапа JAC T6 может начаться в России

Производство пикапов JAC T6 может начаться в России в ближайшее время. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, сборкой модели будет заниматься локальный партнер JAC, причем под собственным брендом. В свою очередь, T6 исчезнет из российской линейки JAC, равно как и кроссовер JS4, который выпускается под маркой «Москвич». Между тем, ранее JAC уже представил на российском рынке новый грузовичок T8 Pro и, возможно, привезет еще обычный пикап T8.

Напомним, JAC T6 появился в России в 2019 году, став самым доступным иностранным пикапом на рынке. Модель оснащается бензиновым и дизельным двигателями объемом 2 л мощностью 177 и 136 л.с. соответственно. Оба сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Полный привод – подключаемый по схеме part-time с понижающей передачей в раздаточной коробке. Стоимость JAC T6 составляет от 2 млн 420 тыс. рублей до 2 млн 520 тыс. рублей.

Фото: JAC