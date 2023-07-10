Белорусский авторынок в июне 2023 года продолжил рост

Белорусский авторынок в июне составил 2 051 машину, что на 24,3% выше показателя за предыдущий месяц. По итогам первого полугодия 2023 года в республике было реализовано 8 046 новых легковых автомобилей – на 23,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА). Безусловным лидером продаж остается Geely, чья доля составляет порядка 79% на протяжении второго квартала.

Как отмечают в БАА, в последние месяцы наблюдается положительная тенденция в количестве предлагаемых моделей и марок на рынке Беларуси. Если в конце осени прошлого года количество продаваемых моделей было менее 30, то в настоящий момент превышает 40 (для сравнения – в июне 2022-го их было 60). В ближайшее время тенденция появления на рынке новых брендов и моделей сохранится, что, в свою очередь, приведет к увеличению выбора для потребителей. Все эти факторы должны положительно сказаться на рынке, и уже во втором полугодии можно будет увидеть, как будет меняться автомобильный рынок республики.

Фото: geely.by