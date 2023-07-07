Российский авторынок в июне 2023 года остался на шестом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который в июне 2023 года продолжил рост, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 280 139 машин (+24,8%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 190 848 машин (+11,5%). Третий результат показала Великобритания – 177 266 реализованных автомобилей (+25,8%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительная динамика фиксируется одиннадцатый месяц подряд, что стало самым длительным периодом роста за последние восемь лет. Тем не менее, нынешний показатель продаж все еще на 21% меньше по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 138 927 машин (+9,2%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в первом летнем месяце увеличился на 13,3% и составил 101 085 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), местный авторитейл преодолел 100-тысячную отметку впервые за 29 месяцев, что стало возможным во многом благодаря компаниям по аренде автомобилей, которые обновляли свои парки перед наплывом туристов в летний сезон.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам июня составил 82 407 единиц (рост в 2,5 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ