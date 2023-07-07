В 1 полугодии 2023 года более 470 тысяч автомобилей зарегистрировано в «ЭРА-ГЛОНАСС»

По итогам первого полугодия 2023 года к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 470 тыс. транспортных средств. Устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенные к «ЭРА-ГЛОНАСС», являются с 2017 года обязательной частью конструкции новых и ввозимых на территорию России транспортных средств, сообщает пресс-служба АО «ЭРА-ГЛОНАСС». Всего с момента введения «ЭРА-ГЛОНАСС» в промышленную эксплуатацию на всей территории России, с 1 января 2015 года, в системе зарегистрировано свыше 9,6 млн машин, что составляет 20% от общего автопарка страны или в каждом пятом автомобиле установлена кнопка SOS.

«Возможность вызова экстренных служб нажатием одной кнопки отвечает современным требованиям безопасности автомобилей. «ЭРА-ГЛОНАСС» повышает шансы спасти жизни водителей и пассажиров, предотвратить тяжелые последствия ДТП. Система интегрирована со всеми региональными службами спасения «112», за счет чего пострадавшим не нужно объяснять в состоянии шока свое месторасположение. Спасатели получают в цифровом виде координаты и необходимые для оперативного нахождения автомобиля параметры», – говорит гендиректор АО «ГЛОНАСС» генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» становится универсальным цифровым инструментом для повышения безопасности на транспорте, а также создания уникальных информационно-навигационных сервисов, востребованных в различных сферах экономики. На основе «ЭРА-ГЛОНАСС» активно развиваются и внедряются технологические решения по диспетчеризации, мониторингу различных видов транспорта, беспилотных летательных аппаратов, аварийному оповещению для малой авиации. В Москве тестируется система повышения безопасности движения с автоматическим снижением скорости электросамокатов в «медленных» зонах, также созданная на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Фото: Kia