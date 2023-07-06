КАМАЗ выплатит рекордные дивиденды за 2022 год

Совет директоров КАМАЗа рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 рубля на акцию.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, акционеры компании рекомендовали распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ» (по РСБУ), полученную по результатам деятельности за 2022 год в размере 5,388 млрд рублей. Из них на выплату дивидендов планируется направить 1,301 млрд рублей, что является самым высоким показателем за современную историю компании, оставшиеся 4,086 млрд рублей – не распределять.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. В течение года планируется расширить модельный ряд локализованных автомобилей К5 с улучшенными потребительскими характеристиками за счет тяжелых самосвалов КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951. В то же время будут доступны автомобили поколения К4, собранные из остатков комплектующих. Также продолжится сотрудничество с партнерами в сфере развития газомоторной техники на доступной компонентной базе.

В целом по итогам 2023 года КАМАЗ планирует увеличить производство порядка на 12% до более чем 50 тыс. грузовиков. При этом в связи с повышенным спросом на полноприводные автомобили их доля в общем объеме выпуска предприятия увеличится, планируется нарастить и темп сборки главного сборочного конвейера.

В 2023 году КАМАЗ планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей, что на треть больше по сравнению с прошлым годом (около 15 млрд. руб.). Помимо возобновления производства грузовых автомобилей поколения К5 на новой компонентной базе, продолжится работа по разработке водородного транспорта, беспилотной автотехники, а также развитие линейки электротранспорта и реализация других актуальных для предприятия проектов (по освоению мостов и наращиванию мощностей по производству двигателей).

Фото: КАМАЗ