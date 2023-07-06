Кроссовер Chery Tiggo 4 покинул российский рынок

Компания Chery завершила продажи в России компактного кроссовера Tiggo 4, поскольку покупатели отдают предпочтение технологичной версии модели – Tiggo 4 PRO.

Напомним, Chery Tiggo 4 вышел на российский рынок в августе 2019 года, и с тех пор нашел более 35 тыс. владельцев в нашей стране, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус». Начиная с сентября прошлого года у российских дилеров появился кроссовер Tiggo 4 PRO, который и вытеснил из шоу-румов обычную «четверку». На сегодняшний день Chery Tiggo 4 PRO представлен в шести комплектациях по цене от 2 млн 099 тыс. 900 рублей до 2 млн 549 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery представила в России новый бизнес-седан Chery Arrizo 8, который уже доступен к покупке у официальных дилеров. Осенью в нашей стране появится гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO e+, а в следующем году – седан Arrizo 8 e+. Кроме того, в конце 2023-го или в начале будущего года на российском рынке ожидается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

Фото: Chery