Volkswagen обновил компактный кроссовер T-Cross

Как пишет газета « Коммерсант », визуально рестайлинговый кроссовер отличается новыми бамперами, переработанной решеткой радиатора, а также изменился световой рисунок оптики. В салоне обновления свелись к улучшению материалов отделки и переоформлению передней панели – панель приборов теперь цифровая в базовых версиях, а тачскрин мультимедиа вынесен в отдельный блок.

Компания Volkswagen представила обновленный компактный кроссовер T-Cross, который выйдет на европейский рынок в начале 2024 года.

Технически T-Cross не изменился: переднеприводный кроссовер сохранил три бензиновых турбомотора – 95- и 115-сильный 1.0 TSI и 150-сильный 1.5 TSI. Все двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробками передач.

Напомним, ранее компания Volkswagen представила обновленный внедорожник Touareg, третье поколение которого выпускается с 2018 года. В продаже у европейских дилеров новинка появится летом этого года по цене от 69,2 тыс. евро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до конца 2023 года Volkswagen планирует выпустить Passat нового поколения в кузове универсал и Tiguan, в 2024-м должны увидеть свет рестайлинговые Golf и Tayron – компакт-кросс для китайского рынка, а еще через год немецкая марка представит обновленный T-Roc. Это будут последние новые автомобили Volkswagen с ДВС, после чего разработка топливных машин будет прекращена.

Фото: Volkswagen