АЕБ: российский авторынок в июне 2023 года вырос на 88%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне увеличились на 88,3% до 52279 машин. По итогам шести месяцев 2023 года российский авторынок составил 358921 автомобиль (-3,1%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам июня составил 82407 единиц, что на в 2,5 раза больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го. С начала года в России было реализовано 401566 легковых машин – на 14% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в июне россияне приобрели 23777 этих автомобилей (рост в 3 раза). Среди иномарок самым популярным остается китайский бренд Chery, чей результат составил 10081 машина (рост в 4,4 раза). Третью строчку рейтинга продаж занимает Haval с показателем 8278 автомобилей (рост в 5,2 раза). Далее следует Geely, чьи модели выбрали 6903 покупателя (рост в 4,2 раза). Автомобили Changan разошлись в количестве 3490 экземпляров против 161 машины годом ранее.

В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам июня также вошли OMODA (3354 шт.), Kia (3124 шт., -27,5%), EXEED (3063 шт., рост в 3,6 раза), Hyundai (2603 шт., -29,4%) и Toyota (2374 шт., рост в 2,3 раза).

Завтра, 7 июля, агентство «АВТОСТАТ» проведет очередной онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка», в ходе которого мы намного больше расскажем об авторынке. Подробности и регистрация доступны по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ