ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня 2023 года

Самой продаваемой моделью в России по итогам июня остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 15876 покупателей (рост в 4,7 раза). Лидером среди моделей SUV стал компактный кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом в 4734 экземпляра (рост в 5,7 раза). Третье место в рейтинге российских бестселлеров занял Chery Tiggo 7 PRO Max с показателем 4518 машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Спрос на компактный кроссовер Geely Coolray увеличился в 4 раза до 3284 единиц. Кроссовер OMODA C5 нашел 3066 владельцев, внедорожник LADA Niva Travel – 2955 покупателей (рост в 4,2 раза). Кроссовер Chery Tiggo 4 PRO был продан в количестве 2584 штук. Результат внедорожника LADA Niva Legend составил 2569 автомобилей, что в 8,7 раза больше по сравнению с прошлым годом. В июне поступила в продажу рестайлинговая LADA Vesta NG, и до конца месяца разошлась тиражом в 2310 экземпляров (+5,7%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз EXEED LX с показателем 1541 реализованный автомобиль (рост в 6,4 раза).

О других итогах авторынка мы расскажем 7 июля – в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Подробности и регистрация доступны по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ