Haval показал внедорожник H5 нового поколения

Компания Haval опубликовала официальные фотографии внедорожника H5 нового поколения. Публичная премьера новинки ожидается в августе этого года, пишет портал «Китайские автомобили».

Новый рамный внедорожник Haval H5 построен на базе пикапа GWM Poer King Kong. Новинка имеет следующие габариты: 5190 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1833 мм при колесной базе 3140 мм. Таким образом, новый H5 оказался на 540 мм длиннее, 105 мм шире и 80 мм выше своего предшественника. Более того, он даже на 347 мм длиннее, чем флагманский Haval H9. Несмотря на это, новый Haval H5 представлен только в 5-местном исполнении.

Внешний вид автомобиля отличают крупная хромированная решетка радиатора, трапециевидные фары и высокий клиренс. В салоне Haval H5 во многом повторяет GWM Poer King Kong: здесь тот же 10,25-дюймовый экран, узнаваемые дефлекторы обдува и общая архитектура салона. Но, конечно, внедорожник получил более качественную отделку, чем пикап. Из других отличий – фирменное рулевое колесо Haval и селектор КПП, идентичный Tank 300.

В моторную гамму нового Haval H5 войдут 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 или 224 л.с., а также дизель того же объема на 166 л.с. С данными моторами будет сочетаться либо 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо «автомат». Привод Haval H5 может быть как задним, так и подключаемым полным.

Появится ли новый Haval H5 на российском рынке, пока неизвестно. Напомним, в настоящее время модельный ряд Haval в нашей стране включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9, которые выпускаются на заводе компании в Тульской области. Между тем, ранее китайский автоконцерн Great Wall Motor анонсировал продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Haval M6, который появится у дилеров летом 2023 года.

Фото: Haval