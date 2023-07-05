В России начались продажи автомобилей BAIC

Продажи автомобилей BAIC официально стартовали в России. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе «БАИК Рус».

На сегодняшний день у дилеров доступны к покупке кроссовер BAIC X35 и седан U5 plus, производство которых налажено на калининградском заводе «Автотор». Стоимость моделей составляет от 1 млн 698 тыс. рублей и 1 млн 699 тыс. 900 рублей соответственно. Следующей новинкой BAIC станет рамный внедорожник BJ40 Plus стоимостью 3 млн 759 тыс. 900 рублей. До конца года 2023 года у российских дилеров BAIC также должны появиться кроссоверы X55 и X7, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus.

«Широкий модельный ряд бренда BAIC, большое количество различных опций даже в базовых комплектациях, адекватное ценообразование, безусловно, заинтересуют российских покупателей. Особенно с учетом того, что автомобили бренда будут представлены сразу в нескольких сегментах, что позволит сократить дефицит машин в кузовах «седан» и «лифтбек», а также, возможно, положительно отразится на удержании цен в этих сегментах за счет роста конкуренции», – комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Денис Решетников.

Фото: BAIC