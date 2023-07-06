Продажи новых LCV в июне выросли в 1,5 раза

По итогам июня 2023 года в нашей стране было реализовано 7,4 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 51% больше, чем в июне 2022-го. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Лидером в данном сегменте остался отечественный GAZ, которому принадлежит свыше 60% от общего объема рынка. Так, в прошлом месяце в России было реализовано 4,5 тыс. легких коммерческих машин этой марки (на 72% больше, чем в июне 2022-го).

На втором месте расположился российский УАЗ (1,2 тыс. шт.; +51%), на третьем – отечественный Sollers (543 шт.), являющийся новичком рынка. В ТОП-5 по объемам продаж новых LCV за апрель нынешнего года попали еще российская LADA (297 шт.; -41%) и корейский Hyundai (236 шт.; +107%). Из оставшихся брендов только один сумел перешагнуть отметку в 100 реализованных экземпляров –немецкий Mercedes-Benz (134 шт.; +139%).

Что касается итогов первого полугодия 2023 года и самых продаваемых моделей LCV, то об этом можно узнать здесь.

Более детально о ситуации на рынке поговорим в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 года», который состоится завтра, 7 июля. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно тут.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ