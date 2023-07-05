За полгода в России было продано более 400 тысяч новых автомобилей

С января по июнь 2023 года в нашей стране было реализовано 401,6 тыс. новых легковых машин – на 14% больше, чем в 1 полугодии прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Каждый третий проданный за минувшие полгода автомобиль принадлежит отечественной марке LADA (134,6 тыс. шт.), каждый восьмой – китайскому бренду Chery (47,2 тыс. шт.), каждый десятый – Haval (38,6 тыс. шт.), а каждый двенадцатый – Geely (32,7 тыс. шт.). Эксперты отмечают, что если продажи LADA выросли на 84%, то у перечисленных «китайцев» они увеличились в 3 – 4 раза.

Объемы реализации каждой из оставшихся марок по итогам 6 месяцев нынешнего года не дотягивают до 20 тыс. машин, в связи с чем их доля составляет менее 5%. Более детально об этом, а также о самых популярных моделях российского рынка, в том числе и за месяц, можно узнать тут.

7 июля агентство «АВТОСТАТ» проведет очередной онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка», в ходе которого мы намного больше расскажем об авторынке. Подробности и регистрация доступны по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ