«Д2 Страхование» предложило автобизнесу коллективные договора

Банкиры давно используют в работе «механику коллективных договоров». Сейчас, когда мир вокруг стремительно меняется и бросает автобизнесу все новые и новые вызовы, команда «Д2 Страхование» предложила перенести успешный кейс из мира финансов в автомобильный сегмент – в рамках своих партнерских отношений с автосалонами. Оказалось, это выгодно всем и позволяет более продуктивно, чем в рамках агентских договоров, выстраивать процессы взаимодействия с клиентом.

Во-первых, работая через коллективный договор, партнеры могут самостоятельно регулировать цены. В сравнении с агентским договором, с новым кейсом автосалон получает свободу в формировании цены на дополнительный продукт. Продавец получает гибкую систему выстраивания коммерческого предложения на основе выгод как для покупателя, так и для себя.

Во-вторых, клиент все вопросы расторжения и пролонгирования решает через обращение в автосалон. Условия коллективного договора позволяют сохранить лояльность клиента, ведь партнер получает возможность вести с ним переговоры, а значит самостоятельно влиять на процессы, в том числе и на расторжение договоров. У автосалона остается возможность взаимодействовать с клиентом даже в случае его отказа от дополнительного продукта.

Таким образом, автосалоны получили возможность повышать эффективность продаж и сохранять лояльность клиента. Сегодня любой страховой продукт «Д2 Страхование», будь то КАСКО, «Мультикоробка для автомобилиста» или «Продленная Гарантия» – уже можно оформить через коллективный договор.

Партнеры «Д2 Страхование» (автосалоны, автодилеры) получают при этом полностью контролируемую продажу, индивидуально подстроенный под них страховой продукт, удобное электронное сопровождение оформления страховок в Личном кабинете. И это тот случай, когда решение не пришлось создавать «с нуля», понадобилось проявить внимательность, изучить лучшие практики на финансовом рынке и перенести их на новую почву.