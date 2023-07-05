Продажи новых автомобилей в июне увеличились в 2,5 раза, в 1 полугодии – на 14%

За первый месяц лета в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Такая информация содержится в пресс-релизе, подготовленном агентством «АВТОСТАТ» по данным АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Эксперты агентства отмечают, что июньский показатель на 14% больше, чем в мае, и в 2,5 раза превышает результат годичной давности (в июне 2022-го – 32,7 тыс. шт.). Более того, объем продаж за первый летний месяц оказался максимальным, начиная с марта прошлого года.

Если же рассматривать итоги 1 полугодия 2023 года, то за этот период в нашей стране было реализовано 401,6 тыс. новых легковых машин – на 14% больше, чем в январе – июне 2022-го. Таким образом, российский авторынок в годовом выражении наконец-то вышел «в плюс». Напомним, что в последний раз подобное наблюдалось в 2021 году (+4%).

О самых продаваемых марках и моделях новых легковых автомобилей в июне и 1 полугодии вы узнаете здесь.

А подробно рыночные итоги за первый месяц лета мы подведем в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 июля, в 10-00 по московскому времени. Зарегистрироваться для участия – по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ