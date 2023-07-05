Дилеры привезли кроссовер Toyota Wildlander за 3,9 млн рублей

На российском авторынке появился новый кроссовер Toyota Wildlander, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 3 млн 935 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 169 л.с. который работает в сочетании с вариатором.

Напомним, кроссовер Toyota Wildlander выпускается в Китае на совместном предприятии GAC Toyota. По сравнению с RAV4 у модели полностью перекроена передняя часть: фары, решетки воздухозаборника, бампер. Сзади автомобиль получил узкие фонари.

За счет новых бамперов Wildlander длиннее RAV4 на 65 мм. По остальным размерам машины идентичны: ширина – 1855 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2690 мм.

Салон у RAV4 и Wildlander ничем не отличается. Но кроссоверы для китайского рынка имеют свои особенности: например, в богатых комплектациях у них есть 10-дюймовый дисплей медиасистемы и вентиляция передних сидений. Стоит отметить, что автомобили, доступные для покупки в России, получили русифицированное меню.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый среднеразмерный кроссовер Toyota Venza, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 5 млн 290 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 171 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

Фото: www.chejiahao.autohome.com.cn