АВТОВАЗ разрабатывает минивэн на базе LADA Vesta

АВТОВАЗ запустил проект замены минивэна и фургона LADA Largus, построенного на платформе B0 альянса Renault-Nissan: сменщик базируется на «тележке» LADA Vesta и получит оригинальный кузов, который останется двухобъемным. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор Telegram-канала «Автопоток» Сергей Цыганов, ссылаясь на собственный источники на АВТОВАЗе. По его словам, параллельно с минивэном завод разрабатывает кроссовер на платформе Vesta, который должен появится в конце 2025 года. Минивэн, как ожидается, будет запущено в производство в 2026-м.

Согласно информации Telegram-канала «Автопоток», для обоих автомобилей от LADA Vesta будет взято только основание кузова с небольшими доработками, а верхняя часть будет разработана заново.

«Наряду с минивэном может появиться коммерческая версия. Если будет принято решение полностью заменить Largus, нет смысла делать два мелкосерийных фургончика на одном конвейере. Фактически это будет замена Largus, а не две машины, которые будут выпускаться параллельно, как в случае с Granta и Iskra», – рассказал С.Цыганов.

Как ранее стало известно, LADA Iskra будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Производство новинки должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет представлено на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta. Со временем LADA Iskra полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году.

Напомним, 17 июня АВТОВАЗ запустил на площадке в Санкт-Петербурге серийное производство кроссовера LADA X-cross 5, который поступит в продажу в третьем квартале 2023 года. Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan на первоначальном этапе составил порядка 500 млн рублей. На предприятии «ЛАДА Санкт-Петербург» продолжают работать свыше 1,5 тыс. сотрудников.

Среднеразмерный кроссовер LADA X-сross 5 представляет собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77. Всего до конца года завод «ЛАДА Санкт-Петербург» планирует выпустить в режиме крупноузловой сборки до 10 тыс. автомобилей классов С и D. В 2024 году на предприятии будет организовано производство седана D-класса. По неофициальным данным, в качестве его основы может быть выбран FAW Bestune B70, который недавно был замечен в районе инжинирингового центра в Тольятти. В 2024 году на «ЛАДА Санкт-Петербург» планируется увеличить производство в зависимости от потребностей рынка и возможностей расширения портфеля моделей до 30 – 35 тыс. автомобилей, а с 2025 года – выйти на объемы производства в 50 тыс. машин и более.

Фото: АВТОВАЗ