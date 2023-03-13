Завод «Москвич» в июне 2023 года реализовал 1,5 тысячи автомобилей

Завод «Москвич» в июне 2023 года реализовал 1504 автомобиля, из которых почти 1250 машин уже поставлены на учет. Всего со старта продаж реализовано больше 4 тыс. кроссоверов «Москвич», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 1 млн 992 тыс. рублей с механической коробкой передач и 2 млн 057 тыс. рублей – с вариатором. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 558 тыс. рублей.

Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», который является перелицованной версией Sehol X6.

Фото: «КЛЮЧАВТО»