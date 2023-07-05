Kia обновила компактный хэтчбек Picanto

Компания Kia представила обновленный компактный хэтчбек Picanto, который поступит в продажу в Европе и Южной Корее до конца 2023 года.

Как пишет газета «Коммерсант», внешний вид автомобиля отличается новыми бамперами, измененными передними крыльями и капотом, иной дверце багажника, а также переоформленной оптикой, в которой в топовой версии фары и фонари соединены светящейся полосой.

При этом интерьер у обновленного хэтчбека практически не изменился. Ключевой новинкой стала цифровая панель приборов, доступная в топовых комплектациях. В оснащение Kia Picanto, помимо прочего, вошли зарядные порты USB Type-C для обоих рядов сидений, также были улучшены электронные аhttp://www.motorpage.ru/analytics/ссистенты водителя.