Kia обновила компактный хэтчбек Picanto

Компания Kia представила обновленный компактный хэтчбек Picanto, который поступит в продажу в Европе и Южной Корее до конца 2023 года.
Как пишет газета «Коммерсант», внешний вид автомобиля отличается новыми бамперами, измененными передними крыльями и капотом, иной дверце багажника, а также переоформленной оптикой, в которой в топовой версии фары и фонари соединены светящейся полосой.
При этом интерьер у обновленного хэтчбека практически не изменился. Ключевой новинкой стала цифровая панель приборов, доступная в топовых комплектациях. В оснащение Kia Picanto, помимо прочего, вошли зарядные порты USB Type-C для обоих рядов сидений, также были улучшены электронные аhttp://www.motorpage.ru/analytics/ссистенты водителя.
Технически Kia Picanto не изменился: в моторную гамму входят бензиновые двигатели – атмосферный 1.0 на 67 л.с. и 76 л.c. и 84-сильный атмосферный 1.2 – в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia считает заряжаемые гибриды бесперспективными, поскольку потребители не понимают концепции бензин-электрических систем, что неминуемо сказывается на спросе. Тем не менее полностью отказываться от PHEV в Kia не собираются. Кстати, скепсис Kia к заряжаемым гибридам разделяют в компании Mercedes-Benz, которая 1,5 года назад прекратила разработку принципиально новых бензин-электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.
Фото: Kia