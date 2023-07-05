«АВТОСТАТ Оперативка» сколько автомобилей было продано в июне? | АВТОСТАТ

«АВТОСТАТ Оперативка» сколько автомобилей было продано в июне?

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«АВТОСТАТ Оперативка» сколько автомобилей было продано в июне?

Автомобильный рынок России-2023
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Традиционный прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги июня 2023 года» пройдет 7 июля, в 10-00 по московскому времени.

В рамках этого мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов и Сергей Целиков поделятся ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в первый летний месяц. Так, будут рассмотрены итоги продаж как по новым легковым, так и по коммерческим автомобилям.

Насколько вырос российский авторынок в начале лета? Какой из сегментов показал наибольший рост? Или есть те, что оказались «в минусе»? А что происходит на вторичном рынке? Обо всем этом расскажут наши эксперты, равно как и о ценах, автокредитах и импорте. Также вы можете задать свои вопросы экспертам и получить ответы на них в ходе эфира.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиипродажиконференции

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