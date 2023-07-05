На калужском заводе Volvo могут наладить выпуск грузовиков МАЗ

Белоруссия активно нацелена на создание совместных производств с Россией и в первую очередь заинтересована в их реализации на предприятиях, которые выпускают сельскохозяйственную или пассажирскую технику, например на заводе Volvo в Калуге. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил посол Белоруссии и РФ Дмитрий Крутой, добавив, что на калужском предприятии может быть размещено производство либо грузовиков МАЗ, либо пассажирских автобусов, либо электрического транспорта. Данный вопрос обсуждался еще в рамках визита губернатора Калужской области в Белоруссию и его встречи с президентом страны Александром Лукашенко, пишет агентство «Финмаркет».

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что правительство региона помогает искать нового собственника заводу Volvo. По его словам, интересантов по возобновлению работы этого предприятия много, в их числе есть российские и китайские компании – например, FAW.

Напомним, в феврале 2022 года локальное производство и импорт грузовых автомобилей Volvo в Россию были остановлены. В октябре стало известно, что компания Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу на сегодняшний день не принято.

На заводе в Калуге, который был открыть в январе 2009 года, осуществлялось производство грузовиков Volvo. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро, производственная мощность составила 15 тыс. единиц техники в год. В ноябре 2014 года был введен в эксплуатацию цех по сварке и окраске кабин Volvo Group аналогичной мощности, в него было инвестировано около 90 млн евро.

Фото: МАЗ