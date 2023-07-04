АВТОВАЗ в 1 полугодии увеличил производство в 1,5 раза

АВТОВАЗ поддерживает стабильный ритм производства в условиях сильнейшего санкционного давления и дефицита некоторых автокомпонентов. В течение июня 2023 года на АВТОВАЗе и его дочерних фирмах было выпущено 15465 автомобилей и сборочных комплектов – в 2,1 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба автопроизводителя. При этом, нап омним, с 29 мая до 20 июня автозавод находился в корпоративном отпуске. В числе произведенных автомобилей – 6327 LADA Granta, 5748 LADA Vesta, 1762 LADA Niva Travel и 1190 LADA Niva Legend.

По итогам первого полугодия 2023 года на АВТОВАЗе и дочерних предприятиях выпущено 135270 автомобилей и сборочных комплектов, что на 48,7% выше показателя годичной давности. В настоящее время на складах АВТОВАЗа и у дилеров создан запас из 25 тыс. автомобилей LADA, что соответствует месячному объему продаж.

Как заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, во втором полугодии компания планирует дальнейшее наращивание объемов производства и продаж за счет увеличения выпуска LADA Vesta различных модификаций, а также перезапуска в сентябре LADA Largus в пассажирских и коммерческих версиях. Компания в текущих условиях подтверждает план по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 года.

Напомним, 17 июня АВТОВАЗ запустил на площадке в Санкт-Петербурге серийное производство кроссовера LADA X-cross 5, который поступит в продажу в третьем квартале 2023 года. Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan на первоначальном этапе составил порядка 500 млн рублей. На предприятии «ЛАДА Санкт-Петербург» продолжают работать свыше 1,5 тыс. сотрудников.

Среднеразмерный кроссовер LADA X-сross 5 представляет собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77. Всего до конца года завод «ЛАДА Санкт-Петербург» планирует выпустить в режиме крупноузловой сборки до 10 тыс. автомобилей классов С и D. В 2024 году на предприятии будет организовано производство седана D-класса. По неофициальным данным, в качестве его основы может быть выбран FAW Bestune B70, который недавно был замечен в районе инжинирингового центра в Тольятти. В 2024 году на «ЛАДА Санкт-Петербург» планируется увеличить производство в зависимости от потребностей рынка и возможностей расширения портфеля моделей до 30 – 35 тыс. автомобилей, а с 2025 года – выйти на объемы производства в 50 тыс. машин и более.

Фото: АВТОВАЗ