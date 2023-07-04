АВТОВАЗ в июне 2023 года увеличил продажи в 3,7 раза

АВТОВАЗ в июне реализовал на российском рынке 27839 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – в 3,7 раза больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 143618 машин, что на 92,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, росту спроса в июне способствовал выход на рынок рестайлинговой LADA Vesta – в течение месяца было реализовано 4258 автомобилей флагманского семейства. Бестселлером АВТОВАЗа в июне остается LADA Granta, чьи продажи, согласно данным автопроизводителя, выросли к прошлому году в 5,1 раза и составила 16757 автомобилей. Внедорожник LADA Niva Travel разошелся тиражом 3361 экземпляр (рост в 7,6 раза), а LADA Niva Legend выбрали 3135 покупателей (рост в 7,1 раза).

Фото: АВТОСТАТ