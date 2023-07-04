EXEED представит в России электромобили под суббрендом Exlantix

Компания EXEED планирует представить на российском рынке электромобили под суббрендом Exlantix. Об этом агентству «ТАСС» заявил генеральный директор EXEED Cars Rus Геннадий Баранов, не уточнив сроки начала продаж.

Ранее сообщалось, что электрический седан Exlantix E03, который был представлен в рамках Шанхайского автосалона 2023, ожидается на российском рынке в конце нынешнего года. А в 2024-м в нашей стране также должен появиться электрический внедорожник EXEED Exlantix E0Y.

Кроме того, электрический седан Exlantix E03, который был представлен в рамках Шанхайского автосалона 2023, ожидается на российском рынке в конце нынешнего года. А в 2024-м в нашей стране также должен появиться электрический внедорожник EXEED Exlantix E0Y.

Напомним, EXEED Exlantix E0Y построен на электрической платформе E0X. Светодиодные фары, проходящие через всю фронтальную часть автомобиля, делают его визуально шире, а приподнятая линия крыши обеспечивает простор пассажирам второго ряда. Длина EXEED Exlantix E0Y составляет около 5 метров, ширина почти 2 метра. Он будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с. Разгон до 100 км/ч составит около 3 секунд. Предполагается, что автомобиль будет оснащаться новой батареей большой емкости от ведущей компании по производству аккумуляторов Ningde, с запасом хода более 700 км. За комфорт будет отвечать пневматическая подвеска с непрерывным контролем демпфирования.

Производительность мультимедиа будет поддержана процессором Qualcomm Snapdragon 8295, а интеллектуальный цифровой кокпит предоставит функции распознавания голоса, управления с помощью сенсорных экранов и сопряжения со сторонними устройствами. В топовых комплектациях возможно появление четырех поворотных сидений в салоне, аудиосистемы с 23 динамиками c функцией активного шумоподавления, а также системы автономного вождения уровня L3 (с функцией автопарковки и лидаром).

Электрический седан Exlantix E03, как и внедорожник E0Y, построен на электрической платформе E0X. Плавность спортивной линии крыши позволила снизить аэродинамический коэффициент до уровня 0,21 и создать уникальную бесшумную атмосферу внутри автомобиля. Благодаря высоким технологиям, в новом седане удалось достичь не только запаса хода более 700 км, но и возможности быстрой зарядки напряжением 800В – для 150 км пути достаточно 5 минут. Разгон до 100 км составляет около 3 секунд.

Фото: EXEED