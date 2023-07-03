JAC привезет в Россию новый пикап T8 Pro

Компания JAC представит на российском рынке новый пикап T8 Pro. Новинка будет доступна в единственной комплектации Full Extra по цене от 2 млн 789 тыс. рублей за бензиновую версию. А вот сроки начала продаж JAC T8 Pro в России пока неизвестны, пишет портал «Китайские автомобили».

До сих пор на российском рынке был представлен единственный пикап от компании JAC – модель T6. Судя по информации с официального сайта JAC, габариты T6 и T8 Pro полностью совпадают: 5325 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1830 мм в высоту при колесной базе 3090 мм. Размеры грузового отсека у обеих моделей – 1520 х 1520 х 470 мм, однако грузоподъемность у T8 Pro немного выше – 900 кг.

Для JAC T8 Pro на выбор доступно два двигателя: 2-литровый дизель (139 л.с. и 320 Нм) и бензиновый турбомотор объемом 2,4 л (211 л.с. и 320 Нм). При этом средний расход топлива практически не отличается: 9,3 и 9,5 л / 100 км соответственно. Коробка передач безальтернативна – это 6-ступенчатая «механика». Вне зависимости от двигателя у пикапа подключаемый полный привод, рессорная задняя подвеска и гидравлический усилитель руля. Дорожный просвет равен 220 мм.