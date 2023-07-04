Завод «БелДжи» будет выпускать автомобили под собственным брендом

Белорусский завод «БелДжи» планирует осенью 2023 года представить кроссовер под собственным брендом. Об этом в эфире телеканала CTB сообщил глава белорусско-китайского совместного предприятия «БелДжи» Геннадий Свидерский, добавив, что это позволит удовлетворить растущий спрос на продукцию завода и решить вопрос с дефицитом автокомпонентов.

По данным портала av.by, компания хочет выкупить у Geely лицензию на платформу популярного кроссовера Geely Coolray. На его базе и создадут первый белорусский легковой автомобиль BelGee X50. От китайского оригинала он будет отличаться углубленной локализацией производства и более демократичными ценами. Уже найдены поставщики покрышек, аккумуляторов и стекол. Список локализованных компонентов продолжает расширяться.

Завод «БелДжи» был открыт в ноябре 2017 года и занимается мелкоузловой сборкой автомобилей китайской марки Geely, которые поставляются, в том числе на российский рынок. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 60 тыс. машин в год.

Напомним, модельный ряд Geely, официально представленный в России, включает компактный кроссовер Coolray, кроссовер C-сегмента Atlas Pro с системой мягкого гибрида, купе-кроссовер Tugella и флагманский кроссовер D-сегмента Monjaro. В ближайшие месяцы ожидается появление новой модели Geely – седана С-класса Emgrand 7.

Фото: belgee.by