Автомобили могут подорожать на 15 - 20% из-за ослабления рубля

В минувшую пятницу на Московской бирже курс евро достиг 97,1 рубля впервые с марта 2022 года, доллар превысил 89 рублей. По мнению экспертов, из-за ослабления российской национальной валюты автомобили неминуемо подорожают, пишет «Российская газета».

Как рассказал директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов, запасов автомобилей европейских брендов ориентировочно хватит до осени. По причине колебания курса валют следующие автомобили, которые поступят в дилерские центры, будут стоить дороже на 15 - 20%.

По словам эксперта, цены на автомобили, которые ввозят в Россию по параллельному импорту, увеличиваются вслед за курсом доллара и евро. Следовательно, растет и конечная стоимость ввезенных машин, и предпосылок к снижению цен не наблюдается.

В свою очередь, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин добавляет, что подорожают и автомобили, выпускаемые внутри страны.

Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, несмотря на то что компания сдерживает свою ценовую политику и старается сохранить рост цен на автомобили в пределах инфляции, очень большое давление на ценообразование оказывает растущий валютный курс, поскольку часть комплектующих для производства автомобилей закупается за рубежом. «Если курс будет расти и дальше, то никакими другими мерами кроме как мерами повышения цен этот процесс будет не сдержать», - сказал глава АВТОВАЗа.

Напомним, в течение июня 2023 года изменение на новые автомобили произошло лишь у одной марки из всех официально представленных на российском рынке, сообщили ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на результаты соответствующего мониторинга сайта «Цена Авто». Как выяснилось, в первый месяц лета цены на автомобили (2023 года выпуска) повысились у «Москвича», который в настоящее время имеет в линейке две модели. Так, бензиновый кроссовер «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» подорожал на 22 тысячи рублей или на 1,1%. А электрокроссовер «Москвич 3e» стал дороже на 58 тыс. рублей (+1,7%).

Фото: АВТОСТАТ