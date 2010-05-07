В апреле продажи LADA в Германии упали на 57%

Продажи автомобилей LADA в Германии в январе-апреле снизились на 58,3% до 740 единиц. В апреле падение по отношению к соответствующему периоду прошлого года составило 57,0%, говорится в обзоре рынка Германии за апрель.

По итогам 2009 года российская марка LADA показала самые высокие темпы роста на автомобильном рынке Германии. Официальный импортер АВТОВАЗа в этой стране компания Lada Deutschland GmbH в минувшем году увеличила реализацию на 105,3% до 4616 автомобилей. Вместе с тем, после прекращения действия утилизационной премии продажи российского бренда стали снижаться. В декабре Lada впервые за год показала отрицательный результат: реализовано 159 машин – это на 19,3% меньше, чем за соответствующий месяц 2008 года.