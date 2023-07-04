LADA Vesta вернулась в ТОП-3 российского авторынка

Автомобили семейства LADA Vesta после возобновления производства стали возвращаться в число лидеров российского рынка, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Так, за период с 26 июня по 2 июля 2023 года (26-я неделя) в России было продано 1169 новых «вест», что обеспечило им третье место в модельном рейтинге.

Лидерство здесь по-прежнему сохраняет LADA Granta – автомобили данного семейства были реализованы в количестве 3747 экземпляров. А между отечественными моделями, на второй строчке, расположился китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (1251 шт.), который получил звание самой популярной иномарки за отчетный период.

Следом за «Вестой», на четвертой позиции, находится кроссовер Haval Jolion с результатом 1147 единиц. А замыкает ТОП-5 еще один «китаец» – кроссовер Geely Coolray (841 шт.).

Кроме перечисленных моделей, в десятку самых продаваемых по итогам 26-й недели нынешнего года вошли: OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO, LADA Niva Legend, LADA Niva Travel и «Москвич 3».

Всего же за этот период в нашей стране было реализовано 21641 новый легковой автомобиль. И это наибольший показатель за одну неделю, начиная с марта 2022 года.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ