Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге официально сменил название

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, прежде носивший имя «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», с 29 июня сменил название на «ЛАДА Санкт-Петербург». Это следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), пишет портал «Автоновости дня».

Контрольный пакет акций (99%) компании, владеющей петербургским автозаводом, принадлежит АВТОВАЗу, который в феврале этого года приобрел его по цене 1 евро с оплатой в рублях по курсу на день платежа. Еще 1% формально владеет подведомственный Минпромторгу ФГУП НАМИ.

Автомобили Nissan не выпускаются на этой площадке с марта 2022 года. Предприятие столкнулось с перебоями в поставках комплектующих, а в конце ноября японский концерн продал ее НАМИ, оставив себе опцион на обратный выкуп завода в течение ближайших шести лет.

Напомним, 17 июня АВТОВАЗ запустил на площадке в Санкт-Петербурге серийное производство кроссовера LADA X-cross 5, который поступит в продажу в третьем квартале 2023 года. В дальнейшем завод «ЛАДА Санкт-Петербург» будет осваивать новые модели, в том числе и в сегменте D.

В рамках подготовки производства LADA X-сross 5 на площадке в Санкт-Петербурге в кратчайшие сроки была проведена модернизация оборудования, включая главный конвейер, а также процессов внутренней логистики и сборочного производства. Изготовлена тестовая партия автомобилей для обучения персонала и отработки технологии. Большая часть подготовительных работ была выполнена собственными силами специалистов предприятии «ЛАДА Санкт-Петербург». Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan на первоначальном этапе составил порядка 500 млн рублей.

Среднеразмерный кроссовер LADA X-сross 5 представляет собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77. Всего до конца года завод «ЛАДА Санкт-Петербург» планирует выпустить в режиме крупноузловой сборки до 10 тыс. автомобилей классов С и D. В 2024 году на предприятии будет организовано производство седана D-класса. По неофициальным данным, в качестве его основы может быть выбран FAW Bestune B70, который недавно был замечен в районе инжинирингового центра в Тольятти. В 2024 году на «ЛАДА Санкт-Петербург» планируется увеличить производство в зависимости от потребностей рынка и возможностей расширения портфеля моделей до 30 – 35 тыс. автомобилей, а с 2025 года – выйти на объемы производства в 50 тыс. машин и более.

На сегодняшний день сформирован российский пул поставщиков автокомпонентов, сырья и материалов, и с 2024 года планируется начать локализацию производства с привлечением поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На предприятии «ЛАДА Санкт-Петербург» продолжают работать свыше 1,5 тыс. сотрудников.

Фото: Nissan