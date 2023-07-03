Эксперты назвали автомобили, которые подорожали в июне

В течение июня 2023 года изменение на новые автомобили произошло лишь у одной марки из всех официально представленных на российском рынке. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на результаты соответствующего мониторинга сайта «Цена Авто».

Как выяснилось, в первый месяц лета цены на автомобили (2023 года выпуска) повысились у «Москвича», который в настоящее время имеет в линейке две модели. Так, бензиновый кроссовер «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» подорожал на 22 тысячи рублей или на 1,1%. А электрокроссовер «Москвич 3e» стал дороже на 58 тыс. рублей (+1,7%).

Таким образом, сегодня минимальная цена кроссовера «Москвич 3» составляет уже 1 992 000 рублей, а максимальная (комплектация «Комфорт») осталась прежней – 2 250 000 рублей. В свою очередь, модель «Москвич 3е» предлагается теперь за 3 558 000 рублей.

Полный список дилеров автозавода «Москвич» (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: КЛЮЧАВТО