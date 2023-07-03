УАЗ «Патриот» получил две лимитированные версии

Ульяновский автозавод начал продажи внедорожника «Патриот» в двух лимитированных комплектациях.

Как пишет портал Autonews.ru, теперь УАЗ «Патриот» предлагается в комплектации «Комфорт» с пакетом «Люкс Премиум». В этой версии автомобиль оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos, раздаточной коробкой с электромеханическим приводом управления, обшитым кожей рулем с клавишами мультимедийной системы и функцией подогрева, фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Перечень оборудования также включает систему безопасной парковки с передними и задними датчиками и подогрев задних сидений. Всего планируется реализовать 140 таких внедорожников, цена составит 1 млн 950 тыс. рублей.

Кроме того, еще 200 автомобилей УАЗ «Патриот» будут доступны в комплектации «Base Икар Limited» с пакетом «Безопасность». Эти внедорожники получили подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также атермальные стекла задней полусферы. Стоимость этой версии составляет 1 млн 820 тыс. рублей.

Внедорожник УАЗ «Патриот» оснащается безальтернативным 2,7-литровым двигателем «ЗМЗ-Про» мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2024 году Ульяновский автозавод планирует возобновить производство своих внедорожников с автоматической трансмиссией. Также в течение 2023 года предприятия планирует провести разработку модернизированного семейства «Патриот» с 6-скоростной механической коробкой передач и турбодизелем от китайского автоконцерна JAC. По неофициальным данным, речь идет о моторе JAC HFC4D мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки).

Напомним, ранее Ульяновский автозавод начал продажи УАЗ «Пикап» в новой комплектации «Base Икар» с пакетом Limited. Стоимость новинки составляет 1 млн 810 тыс. рублей. В оснащение версии «Base Икар» вошли ручки открывания дверей и ручка открывания заднего борта в цвет кузова, наружные зеркала заднего вида с окраской в цвет кузова, противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые колесные диски, шины Continental, комбинация приборов с бортовым компьютером, передние сиденья новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом, а также с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора для кресла водителя, задние сиденья с новым кроем с подлокотником и подстаканниками. Кроме того, автомобиль получил климат-контроль, пневмоупоры капота, 7-дюймовую мультимедийную систему, аудиосистему с шестью динамиками, камеру заднего вида, подогрев ветрового стекла, бескаркасные стеклоочистители и навигационную систему с картами России, Белоруссии и Казахстана.

Фото: УАЗ