Появились новые версии Sollers Atlant на базе шасси

Компания «Соллерс» расширила семейство автомобилей Sollers Atlant вариантами на базе шасси: промтоварные и изотермические фургоны, бортовые версии, а также фургоны-рефрижераторы.

Автомобили представлены тремя вариантами длины, полная масса составляет 3,5 либо 4,2 тонны. Размер грузового отсека фургонов Atlant варьируется от 14 до 17,5 куб.м, что позволяет разместить в автомобилях до 8 европалет, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Фургоны оснащаются 2,7-литровыми двигателями, мощностью 150 л.с. (355 Нм). В базовое оснащение Sollers Atlant, помимо прочего, входят кондиционер, аудиосистема, подушки безопасности водителя и пассажира, антиблокировочная система тормозов (ABS) и др.

Стоимость Atlant на базе шасси составляет от 3 млн 139 тыс. рублей за бортовую версию со средней длиной, полной массой 3,5 тонны и вместимостью грузового отсека 14 куб.м.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2024 года на заводе «Соллерс Алабуга» планируется наладить серийный выпуск электрических версий малотоннажных автомобилей Sollers Atlant и Argo. Напомним, производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Проектная мощность предприятия в ОЭЗ «Алабуга» составляет 85 тыс. автомобилей в год. Между тем, в мае 2023 года компания «Соллерс» приняла решение о создании мультибрендового индустриального центра по производству рамных автомобилей на площадке Ульяновского автозавода. Первым проектом стала организация производства в Ульяновске компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Плановые мощности для производства этой модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

Фото: «Соллерс»