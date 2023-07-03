Седан Buick Excelle поступил в продажу за 2,36 млн рублей

На российском авторынке появился седан Buick Excelle китайской сборки. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2 млн 365 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru.

Представленная на рынке модель относится ко второму поколению, которое производится в Китае с 2018 года. Автомобиль имеет следующие габариты: 4609 мм в длину, 1798 мм в ширину и 1486 мм в высоту при колесной базе 2640 мм.

Под капотом Buick Excelle установлен безальтернативный 1,4-литровым турбодвигатель мощностью 163 л.с. (230 Нм), который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Разгон до первой «сотни» занимает 8,4 сек., максимальная скорость равна 195 км/ч.