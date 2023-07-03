Седан Buick Excelle поступил в продажу за 2,36 млн рублей

На российском авторынке появился седан Buick Excelle китайской сборки. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2 млн 365 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru.
Представленная на рынке модель относится ко второму поколению, которое производится в Китае с 2018 года. Автомобиль имеет следующие габариты: 4609 мм в длину, 1798 мм в ширину и 1486 мм в высоту при колесной базе 2640 мм.
Под капотом Buick Excelle установлен безальтернативный 1,4-литровым турбодвигатель мощностью 163 л.с. (230 Нм), который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Разгон до первой «сотни» занимает 8,4 сек., максимальная скорость равна 195 км/ч.
В оснащение модели, помимо прочего, входят антиблокировочная система (ABS), система стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (ASR), кондиционер, задний парктроник, электропривод зеркал, электростеклоподъемники, центральный замок, кожаная отделка рычага коробки передач, легкосплавные диски.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали предлагать минивэны Buick GL8 четвертого поколения. Официально эта модель в нашей стране не представлена. Под капотом автомобиля установлен четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом 2 л (237 л.с.), который работает в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.
Фото: Buick