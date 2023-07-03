Представлен новый кроссовер «Москвич 5»

Перед заседанием совета директоров КАМАЗа, которое прошло недавно в Набережных Челнах, впервые был показан новый кроссовер «Москвич 5». Производство новинки должно начаться до конца нынешнего года.

Как пишет портал Wroom.ru, новый «Москвич 5» является перелицованной версией Sehol X6, который появился в результате модернизации модели JAC S5 в начале прошлого года. Автомобиль имеет следующие габариты: 4505 мм в длину, 1850 в ширину и 1698 мм в высоту.

По предварительным данным, «Москвич 5» получит бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, развивающий 149 или 184 л. с. в зависимости от версии. «Младший» двигатель сочетается с вариатором, а более мощный – с 6-ступенчатой роботизированной коробкой. Полного привода у модели не будет.

Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023-2024 годах производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Фото: пресс-служба правительства Республики Татарстан