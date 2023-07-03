Tesla установила новый рекорд производства и продаж

Американский производитель электромобилей Tesla увеличил производство и поставки машин во втором квартале 2023 года более чем на 80%.

Как пишет агентство «Прайм», в отчетный период производство электромобилей Tesla выросло по отношению к прошлому году на 85,5% до 479,7 тыс. машин. При этом выпуск Model 3 и Model Y достиг 460 тыс. 211 единиц (+90%). Также произведено 19 тыс. 489 электромобилей Model S и Model X – на 18,8% больше, чем годом ранее.

Во втором квартале компания Tesla поставила дилерам 466 тыс. 140 машин, что на 83% выше показателя годичной давности. Поставки Model 3 и Model Y увеличились на 87,4% до 446 тыс. 915 штук, Model S и Model X – на 19% до 19 тыс. 225 единиц.

Фото: Tesla