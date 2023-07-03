Infiniti представит четыре новинки до конца 2027 года

Компания Infiniti раскрыла планы по обновлению модельного ряда. До конца 2027 года планируется представить четыре новинки, в том числе рестайлинговый QX80, новый QX65 и два электромобиля, один из которых будет соперничать с Tesla Model S.

Как пишет портал Motor.ru, обновленный внедорожник Infiniti QX80 должен поступить в продажу летом 2024 года. Модели обещают смелый дизайн с оглядкой на Range Rover и салон в духе Mercedes-Maybach GLS с единым 24-дюймовым дисплеем, просторным третьим рядом и датчиками для автоматической настройки климата. Под капотом автомобиля V8 уступит место шестицилиндровому двигателю с двойным наддувом, которому прочат отдачу 457 л.с. При этом цена новинки составит 100 тыс. долларов (8,6 млн рублей по текущему курсу), что станет заметной прибавкой по сравнению с нынешними 72 тысячами (6,3 млн рублей).

В 2025 году Infiniti представит новый кроссовер QX65. Он будет представлять собой купеобразную версию QX60 по аналогии с QX55. Известно, что новинка получит бензиновый мотор – вероятно, это будет 299-сильный V6 объемом 3,5 литра от QX60.

Что касается электромобилей, то марка все же решила попытаться нагнать конкурентов. Батарейный первенец Infiniti станет преемником Q70: это будет «седан в стиле фастбэк» с задней частью в духе Porsche. Премьера ожидается в конце 2026 года, а в 2027-м появится второй электрокар – кроссовер с футуристичной внешностью, напоминающий QX50.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Infiniti объявила о масштабном ребрендинге, частью которого стал новый логотип. Этот ребрендинг стал четвертым для Infiniti за всю 34-летнюю историю марки.

Так, логотип компании по-прежнему символизирует дорогу, устремленную к горизонту, однако его дизайн стал по-модному минималистичным. Линии логотипа стали тоньше, а расстояние между буквами в названии бренда увеличилось – оно и подчеркивает линию горизонта. В дальнейшем на автомобилях Infiniti появятся трехмерные эмблемы с подсветкой. В компании подчеркнули, что логотип отражает направленность вперед и то, что бренд Infiniti призван бросать вызов условностям.

Вместе с тем Infiniti представила новую концепцию оформления дилерских центров. Отныне все они будут оформлены в соответствии с японскими традициями. «Фишкой» шоу-румов и точек продаж автомобилей станет особенной аромат, который должен ассоциироваться у клиентов с брендом – в нем смешаны нотки цитрусовых, кедра и кипариса.

Напомним, в марте 2022-го импорт автомобилей Infiniti в нашу страну был остановлен, а в ноябре японская марка объявила об уходе с российского рынка.

Фото: carscoops.com