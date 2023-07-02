В России появился гибридный минивэн Honda Odyssey за 7,59 млн рублей

Российским покупателям предлагается пятое поколение Honda Odyssey в рестайлинговой версии, которая появилась в 2020 году. Минивэн имеет следующие габариты: 4855 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1695 мм в высоту при колесной базе 2900 мм.

Силовая установка минивэна гибридная: она состоит из четырехцилиндрового атмосферного двигателя объемом 2 л. Он работает в связке с электромотором, который встроен в бесступенчатый вариатор. Суммарная мощность – 215 л.с. Разгон до первой «сотни» занимает 8,8 сек. Привод – передний.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли кроссоверы Honda XR-V, который официально в нашу страну не поставляются. Стоимость новинки составляет от 2,7 до 3,5 млн рублей.

Напомним, в марте 2022 года компания Honda остановила официальные поставки своей продукции в Россию в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.

Фото: Honda