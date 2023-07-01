Эксперты назвали срок «жизни» электромобиля в России

Продажи электромобилей в России в последнее время активно растут, и со временем их владельцы встанут перед вопросом замены аккумуляторной батареи. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каков средний ресурс батареи для электромобиля, и насколько финансово целесообразно ее менять с учетом имеющегося пробега.

«Ресурс аккумуляторных батарей для электромобилей в среднем составляет 8-10 лет эксплуатации, но может быть и больше. Безусловно, на срок службы батареи влияют различные факторы. В частности, повышенные механические нагрузки, эксплуатация в экстремальных условиях, а также резкие перепады температур», – отмечает директор отдела дистрибуции и дилерской сети Evolute Алексей Ледков.

По его словам, аккумулятор не требует никакого сервисного обслуживания, а первые признаки старения проявляются не раньше, чем через три года, когда емкость может снизиться на незначительные 10-15%. Примечательно, что далее процесс потери емкости замедляется. Даже на сроке 8-10 лет в батарее остается существенный запас, который составляет около 70%, но может быть и выше. После того, как ячейки окончательного исчерпают свой ресурс, их следует утилизировать либо отправить на переработку. Аккумулятор обычно меняется по гарантии, если уровень емкости накопителя упал ниже 60%.

«Во время заряда современные зарядные устройства показывают, сколько закачано кВт-ч в электромобиль – по этой цифре достаточно легко понять, насколько живая батарея. И, конечно же, падение дальности хода на одном заряде – крайне очевидный и простой фактор. Однако это не означает, что остальные узлы и агрегаты электромобиля также выработали свой ресурс. Я бы даже сказал, что некоторые агрегаты будут выходить из строя раньше, чем батарея, например колодки, подвеска, система климат-контроля и прочая мелочевка. Мотор точно не выйдет из строя, по статистике крупные узлы в электромобиле не ломаются», – рассказал генеральный директор компании «Энергоэлемент» Александр Логинов.

О том, как обстоит ситуация с дальнейшим использованием отработавших свой ресурс аккумуляторных батарей в России, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ