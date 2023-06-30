Jetour привезет в Россию два новых кроссовера

Компания Jetour анонсировала выход на российский рынок двух новых моделей. Так, осенью 2023-го в нашей стране начнутся продажи компактного кроссовера X70 Plus, а в начале 2024-го у российских дилеров появится полноприводный внедорожник T2 (Traveler), сообщает пресс-служба «Джетур Мотор Рус».

Как заявил заместитель генерального директора «Джетур Мотор Рус» Михаил Роткин, до конца нынешнего года компания рассчитывает реализовать в России 15 тыс. автомобилей, а дилерская сеть, которая на сегодняшний день включает 74 автосалона, расширится до 100 дилерских центров. Кроме того, компания планирует открыть склады запасных частей, которые будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти и Новосибирске, а также в Уральском федеральном округе.

Напомним, в начале июня китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России, начав продажи своего флагманского кроссовера X90 Plus. Второй моделью Jetour в нашей стране стал компактный кроссовер Dashing, который появился у дилеров уже в середине июня.

«Кроссоверы Jetour ориентированы на молодую аудиторию и выделяются на фоне конкурентов за счет стремительного дизайна и мощных силовых установок от бренда Acteco, известного в России по автомобилям Chery, EXEED и OMODA. Внешне они выглядят интереснее многих моделей Chery при схожем оснащении, что может привлечь часть покупателей. Однако обойти долго развивающийся бренд Chery по продажам Jetour вряд ли сможет», – комментирует руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

Фото: Jetour