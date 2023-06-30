«Заряженный» седан OMODA S5 GT прошел сертификационные испытания в России

Компания OMODA завершила сертификационные испытания в России спортивной версии седана OMODA S5 GT. Подробные технические характеристики, комплектации и цены будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в августе 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешность седана OMODA S5 в новой версии GT отличается агрессивным дизайном решетки радиатора, стремительным силуэтом, а также черными глянцевыми легкосплавными колесными дисками нового дизайна с яркими оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера. Интерьер модели в исполнении GT преобразился за счет оригинальных элементов и кресел с красной строчкой и красными ремнями безопасности.

Для седана OMODA S5 GT будет доступен бензиновый турбированный двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., сопряженный роботизированной коробкой переключения передач DCT7.

Напомним, седан OMODA S5 построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X. Длина автомобиля составляет 4644 мм, а колесная база равна 2650 мм. Спереди установлена независимая подвеска, типа McPherson, сзади – полузависимая, пружинная с гидротелескопическими амортизаторами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Россия занимает 45% в мировых продажах автомобилей OMODA, являясь для марки крупнейшим рынком. На сегодняшний день OMODA представлена в нашей стране компактным кроссовером C5 и седаном OMODA S5, который поступил в продажу в мае этого года. Кроме того, в четвертом квартале 2023 года в России стартуют продажи нового электрокроссовера OMODA E5.

Фото: OMODA