До России добрался кроссовер Geely Haoyue L за 3,85 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Geely Haoyue L, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 3 млн 850 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Кроссовер Geely Haoyue L, примера которого состоялась в ноябре прошлого года, имеет следующие габариты: 4860 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1770 мм в высоту при колесной базе 2825 мм. Клиренс автомобиля составляет 200 мм.

Внешний вид Geely Haoyue L отличают большая решетка радиатора с вертикальными ламелями, светодиодная оптика, спойлер и выхлопная система с двумя патрубками. Кроссовер получил полностью пересмотренный салон с большим количеством поверхностей с мягкой отделкой, цифровой приборной панелью 10,25 дюйма и широкоформатным тачскрином мультимедиа 12,3 дюйма.

Под капотом автомобиля установлен разработанный Volvo 2-литровый турбодвигатель мощностью 218 л.с., который работает в сочетании с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод у модели исключительно передний. Haoyue L Кроссовер доступен в 7-местном исполнении. Разгон до первой «сотни» занимает у кроссовера 7,9 сек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли кроссоверы Geely Binyue Cool. Это рестайлинговая версия популярного в нашей стране Geely Coolray, которая дебютировала в 2022 году и официально на российский рынок пока не поставляется. Цены на новинку варьируются от 1,7 до 2,6 млн рублей.

Напомним, модельный ряд Geely, официально представленный в России, включает компактный кроссовер Coolray, кроссовер C-сегмента Atlas Pro с системой мягкого гибрида, купе-кроссовер Tugella и флагманский кроссовер D-сегмента Monjaro. В ближайшие месяцы ожидается появление новой модели Geely – седана С-класса Emgrand 7.

Фото: Geely