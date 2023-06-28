В России появился электрокроссовер Ford Territory за 3,5 млн рублей

Российские дилеры привезли их Китая электрические кроссоверы Ford Territory, которые официально в нашу страну не поставляются. Стоимость новинки составляет от 3,5 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Электрический кроссовер Ford Territory, который выпускается в Китае на совместном предприятии JMC-Ford, имеет длину 4580 мм при колесной базе 2716 мм. Автомобиль получил передний привод, на который передает мощность 163-сильный (280 Нм) электромотор. Время разгона до первой «сотни» составляет 9,5 сек., при этом максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Запас хода на одном заряде батареи составляет 435 км.