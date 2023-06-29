Рынок подержанных автобусов растет четыре месяца подряд

За пять месяцев 2023 года на вторичном рынке в нашей стране поменяли своих владельцев почти 6,2 тысячи подержанных автобусов - на 14,3% больше. чем год назад. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Они также отметили, что рынок в данном сегменте растет уже четыре месяца подряд (отрицательная динамика была зафиксирована только в январе), однако в разные месяцы ситуация выглядела по-разному. Так, например, в марте этот рынок вырос на 51%, а в апреле увеличился всего на 7%.

В марочном рейтинге лидирует бренд PAZ, на него пришлась почти половина (49,3%) всех перепроданных в январе-мае автобусов с пробегом. В ТОП-3 вошли также корейский Hyundai (c результатом 419 единиц) и отечетсвенный NEFAZ (410 шт.). Еще только два бренда сумели перешагнуть порог в 200 экземпляров - LIAZ (352 шт.) и MAZ (265 шт.).

В модельном рейтинге на вторичном рынке автобусов с большим отрывом от других лидирует PAZ 3205 (1509 шт.). А что касается географии, то среди всех регионов самое большое количество перепродаж в течение 5 месяцев пришлось на Краснодарский край (493 шт.). В пятерку лидеров вошли также Московская область (281 шт.), Кемеровская область (273 шт.), Республика Татарстан (245 шт.) и Нижегородская область (227 шт.).