«Автотор» вдвое расширит модельный ряд до конца 2023 года

Калининградский завод «Автотор» по итогам 2023 года планирует выпустить 70 тыс. автомобилей, 1000 из которых – на электротяге. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов, добавив, что до конца года предприятие планирует расширить линейку выпускаемых моделей с 10 до 20–22. По его словам, в их число входят модели еще двух китайских марок, сборка которых должна начаться в четвертом квартале 2023 года.

Напомним, в настоящее время «Автотор» выпускает автомобили китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM. Что касается производства электромобилей, речь идет как о легковых электрокарах BAIC, так и о легких коммерческих электромобилях другого китайского бренда.

Планы «Автотора» на 2024 год составляют 100 тыс. автомобилей, при этом в компании отмечают трудности с доставкой комплектующих из Китая. Кроме того, в 2024 году «Автотор» планирует запустить завод по производству компактных электромобилей. Как следует из презентации компании, объем инвестиций в создание предприятия составляет 3,97 млрд рублей. Производственные мощности ожидаются на уровне до 50 тыс. автомобилей в год.

Электромобиль разрабатывается для молодых людей и каршеринговых компаний. Модель подойдет также для сервисов доставки, сетевых компаний, социальных и муниципальных служб. Кроме того, ведется разработка модели для маломобильных граждан, закрытых территорий и парковых зон. Как отмечают на «Автоторе», электромобиль будет полностью локализован в России.

Фото: «Автотор»