Выпуск автомобилей в России в мае 2023 года вырос в 11 раз

По данным Росстата, за пять месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 155 тыс. легковых автомобилей, что на 42% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в мае было выпущено 42 тыс. машин – это в 11 раз больше, чем годом ранее. Данный результат обусловлен низкой базой прошлого года, когда был зафиксирован абсолютный антирекорд в истории российского автопрома, вызванный простоем подавляющего большинства автозаводов в связи с нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины. Стоит отметить, что АВТОВАЗ из-за срыва поставок комплектующих в конце мая 2023-го ушел в досрочный трехнедельный корпоративный отпуск.

Производство грузовых автомобилей в январе-мае составило 60,7 тыс. единиц, что на 0,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В мае с российских конвейеров сошло 13,1 тыс. грузовиков – это на 72% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что компания «Соллерс» перенесла производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo с предприятия «Соллерс Алабуга» на площадку Ульяновского автозавода.

Фото: АВТОВАЗ