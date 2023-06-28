Китайский кроссовер Roewe RX5 поступит в продажу в России

Дилеры в скором времени привезут китайский кроссовер Roewe RX5, который официально в нашу страну не поставляется. Новинка будет доступна в нескольких комплектациях, однако цены пока не объявлены.
Как пишет портал Autonews.ru, кроссовер Roewe RX5 играет на одном поле с такими моделями, как Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Переднеприводный автомобиль оборудован 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 188 л.с. Агрегат работает совместно с «роботом» с двумя сцеплениями.
Машина получила узкую светодиодную оптику, рельефный капот, панорамную крышу, огромную решетку радиатора со сложным трехмерным рисунком, 20-дюймовые колесные диски, скрытные дверные ручки. В салоне машины устанавливается большой экран, который объединяет в себе виртуальную приборную панель и дисплей мультимедийной системы.
Фото: dongchedi.com